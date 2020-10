Paura a Basiliano, un appartamento in fiamme

Violento incendio questa mattina, poco prima delle 10, a Basagliapenta di Basiliano. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate al primo piano di un edificio residenziale in piazza San Valentino.

Una persona che si trovava all'interno, una donna, è stata trasportata subito fuori da un militare dell'Arma. Ingenti i danni.

Sul posto Vigili del Fuoco, sanitari, Carabinieri e la Polizia locale Uti Medio Friuli. Il problema sarebbe nato da una surriscaldamento della canna fumaria.