Paura a Gorizia, crolla una casa di due piani

Paura nella notte a Gorizia in via del Boschetto, al civico 29, dove è crollata una casa. Dopo l'allarme, scattato poco prima di mezzanotte, sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia che hanno verificato l'assenza di persone all'interno dello stabile. Si tratta di un edificio residenziale a due piani dove, però, non abitava nessuno da tempo.

Probabilmente il crollo è dovuto al pessimo stato di manutenzione della struttura. Il cedimento si è verificato vicino a una scuola che non ha subito nessuna conseguenza. Non è stato necessario modificare la viabilità della zona poiché calcinacci ed elementi edili non sono finiti sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino all'una e mezza per mettere in sicurezza la zona. Oggi saranno eseguiti i nuovi sopralluoghi. Sul posto anche la Polizia di Stato e i Carabinieri.