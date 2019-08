Paura al concerto di Salmo: ''Un uomo mi ha strappato la catenina dal collo e poi è fuggito''

Si sono vissuti attimi di panico, ieri sera, alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, durante il concerto di Salmo. Ignoti hanno nebulizzato spray al peperoncino, o qualche sostanza irritante, per mettere a segno dei furti tra la folla. Insomma, un episodio legato alle 'bande del peperoncino' che ricorda il triste episodio di Corinaldo, costato la vita a sei giovanissimi e il ferimento di 59 persone che stavano asssistendo al concerto di Sfera Ebbasta.

Alcuni ragazzi di Pordenone e Verona hanno riferito che mentre stavano pogando "qualcuno ha stappato la collanina d'oro al nostro amico e subito dopo ha usato lo spray per fuggire".

Il gruppetto di amici ha descritto la persona che avrebbe strappato la collana dal collo di uno di loro: si tratterebbe di un uomo di bassa statura, abbronzato, tra i 30 e i 40 anni con indosso una maglietta verde militare. Uno come tanti, che sembrava divertirsi come gli altri, anche "se più irruento nel ballo".



Quando i ragazzi si sono accorti che a uno di loro avevano rubato la collanina, hanno cominciato a gridare attirando l'attenzione degli altri presenti, ma il giovane è riuscito a far perdere le sue tracce e scappare dalla mischia nebulizzando del liquido irritante, probabilmente al

peperoncino.



Sono stati attimo di panico, perchè i ragazzi hanno temuto di venir schiacciati nella ressa generata dal panico. Immediato l'intervento della security e fondamentale anche l'interruzione del concerto da parte del rapper Salmo e l'accensione delle luci.

La Polizia invita chi disponesse di filmati della serata a farli visionare perché le immagini potrebbero rivelarsi preziose per identificare i responsabili.

In serata la Polizia ha isolato un gruppetto di persone all'interno della Beach Arena e ora le indagini sono concentrate sul materiale repertato e sono al vaglio degli inquirenti le dichiarazioni rese dai testimoni.