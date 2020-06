Paura di una nuova moria... di capannoni

Chissà quanti capannoni chiusi e abbandonati si aggiungeranno nei prossimi mesi? È una paura che tanti nutrono in questi mesi a Manzano, il cui territorio è già tempestato da strutture produttive che le diverse ondate di crisi degli ultimi vent’anni hanno fatto chiudere. Tanti di loro risultano ormai inadeguati per moderne attività produttive e diversi vedono la presenza di materiali pericolosi come l’eternit la cui rimozione è un costo elevato. E così rimangono inutilizzati e invenduti.

Un tentativo la Regione, con la precedente amministrazione, l’aveva fatto, prevedendo dei contributi appositi per la messa in sicurezza e addirittura l’abbattimento dei capannoni abbandonati nell’ex distretto della sedia. Al bando del 2017 erano state presentate 48 le domande finanziate per 3,6 milioni di euro, con un finanziamento pubblico che poteva così coprire fino al 50% delle spese. Quella spinta, però, si è tradotta solo in pochi cantieri, mentre gli altri interventi sono stati sospesi a causa della più recente crisi per Codiv-19 e il conseguente lockdown.

“A fine 2019 sembrava che il sistema produttivo stesse tornando ai livelli pre-crisi 2008 – spiega il sindaco Piero Furlani, lui stesso imprenditore del settore legno-arredo – poi però anche sulle nostre aziende si è abbattuta la tempesta del Coronavirus”. Non è stata soltanto questione di lockdown, con sospensione delle lavorazioni, ma in quei mesi preziosi la concorrenza di Paesi stranieri che non hanno mai interrotto le produzioni ha portato via alle imprese friulane diversi ordini. La questione capannoni dismessi, però, come si risolve?

“Credo che la precedente amministrazione comunale abbia commesso un grave errore nell’accantonare il progetto di collegamento viario tra il nostro Comune e il casello autostradale di Palmanova – dichiara Furlani – infatti un sito produttivo è attrattivo se ha a disposizione infrastrutture e servizi adeguati, a partire dalla viabilità di accesso”. Furlani comprende bene che il recupero dei capannoni dismessi può avvenire solo attirando nuove attività economiche di qualsiasi settore, non necessariamente quelle legate alla sedia o più in generale al mobile. E da parte sua il Comune di Manzano continua a investire sull’appetibilità delle aree industriali presenti sul proprio territorio. “Abbiamo in corso un investimento sul sistema fognario della zona industriale a ovest della statale – continua Furlani – rete che sarà collegata al depuratore. In questa maniera vogliamo dare maggiore valore agli immobili presenti, così anche da stimolare il riutilizzo di quelli chiusi”. Il timore, non troppo sbandierato, è che nella seconda metà di quest’anno ci possa essere una nuova moria di attività, i cui scheletri andranno ad aggiungersi al già consistente cimitero di capannoni chiusi.

Ormai il loro valore è di fatto azzerato

Le difficoltà nella domanda di capannoni si trascina da oltre dieci anni, tanto che oggi il metro quadro vale sul mercato come quello del terreno su cui sorge. Lo mette in evidenza Lino Domini, presidente provinciale della Fimaa, federazione degli intermediari immobiliari. “Dopo il 2008 la situazione nelle compravendite dei capannoni era già zoppa – spiega - attualmente non ci sono attività che possono ambire ad acquistare capannoni e si fa difficoltà anche nelle locazioni”. E il Fisco non aiuta, anzi. “Neanche a farlo apposta – continua Domini - l’Imu incide notevolmente sui capannoni e mette in ginocchio i proprietari che con tanta fatica hanno creato strutture per la produzione, costringendoli ora erodere gli investimenti fatti”. Molte delle strutture proposte in vendita arrivano da fallimenti e si trovano nelle aste immobiliari. La richiesta, ancorché minima, è solamente indirizzata a strutture per il deposito e la logistica, quindi accessi per carico e scarico, oppure capannoni con caratteristiche per particolari attività, dotati per esempio di carriponte. “I settori trainanti – precisa - potrebbero essere quelli alimentari come contenitori alimentari o novità legate al progresso economico, come la coltivazione idroponica di verdure in contenitori di acqua e sali minerali”. Nel Manzanese c’è una complicazione in più. “Ci sono capannoni che sorgono anche in zone residenziali e che risultano fatiscenti, così che il solo il costo di demolizione incide notevolmente su qualsiasi tipo di operazione – continua il rappresentante degli agenti immobiliari -. Sarebbe opportuno trovare delle soluzioni per agevolare questi costi, ad esempio con l’accettazione nelle discariche dei materiali di risulta”. “Ormai i valori di mercato si aggirano al costo del terreno a metro quadro senza contare la struttura che esiste sopra” conclude Domini.