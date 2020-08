Paura in centro, crolla il controsoffitto della profumeria Zanon

Paura a Udine nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto 2020, in via Gemona, nel negozio di profumeria Zanon dove è crollato improvvisamente il controsoffitto. Le cause del dissesto statico sono in corso di accertamento. Per fortuna, al momento del distacco del materiale, il punto vendita era chiuso. Nessuno, quindi, è rimasto colpito da pannelli e calcinacci. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno isolato l'area. E' stato temporaneamente vietato il transito sul marciapiede. Ingenti i danni, anche all'allestimento delle vetrine.