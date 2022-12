Peculato e abuso d'ufficio, chiesto il rinvio a giudizio per Vagaggini

La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto al giudice per l'udienza preliminare di disporre il rinvio a giudizio per Mauro Vagaggini per peculato e abuso d'ufficio nelle vesti di presidente del Cda e amministratore delegato di Atap e Sti.

L'indagine preliminare, nata da alcune denunce a suo tempo presentate dai responsabili dell'attuale gestione delle due società di pubblico servizio, svolta con l'ausilio delle Fiamme gialle di Pordenone, si è incentrata sulla distrazione di denaro dalle sue Spa per servizi di ristorazione, spese inerenti soggiorni in albergo, acquisto di beni e servizi e uso del telepass aziendale, nonché per l'utilizzo di personale dipendente a fini privati.

Il denaro che si ritiene distratto – conclude la nota del Procuratore Raffaele Tito - è pari a circa 27mila euro per Atap e di circa 77mila euro per Sti.