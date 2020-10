Pedemontana di nuovo senza acqua potabile

Non c'è pace per i cittadini della Pedemontana serviti dall'Acquedotto Destra Tagliamento che, da questa estate, ha registrato una lunga serie di problemi legati al maltempo. Hydrogea, infatti, ha comunicato che, dopo le precipitazioni d'inizio settimana, il sistema è andato nuovamente in tilt e l'acqua non è potabile nei Comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio, Vito d'Asio e Vivaro.

"Le ultime rilevazioni effettuate nei punti di controllo della fornitura idrica in distribuzione, individuati in accordo con l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, hanno evidenziato alcune anomalie dei parametri microbiologici", si legge nella nota di Hydrogea. "Dopo l’incontro tenutosi al Dipartimento di prevenzione dell’Asfo, l’acqua è da ritenersi al momento non idonea all’utilizzo potabile e alimentare. Rimane consentito l’utilizzo a scopo igienico-sanitario".

"Sarà garantito il servizio sostitutivo di acqua potabile tramite le cisterne inox dislocate sul territorio. Nei prossimi giorni sarà diramato uno specifico aggiornamento in accordo con l'Azienda sanitaria", conclude la nota di Hydrogea.