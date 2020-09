Pedemontana, torna l'emergenza acqua in 12 Comuni

Il maltempo delle ultime ore ha nuovamente messo in crisi la presa sul torrente Comugna nei comuni di Vito d’Asio e Clauzetto, opera che serve 12 Comuni della Pedemontana, ovvero Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio, Vito d'Asio e Vivaro.

"Le precipitazioni - informa Hydrogea, che gestisce l'impianto - hanno determinato un improvviso innalzamento della torbidità dell’acqua addotta al sistema dell’Acquedotto Destra Tagliamento. Questo, purtroppo, conferma la fragilità dell'opera di presa, che risulta ormai seriamente compromessa, anche a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nello scorso mese di agosto".

"Potrebbero verificarsi nelle prossime ore possibili episodi di torbidità nella rete di distribuzione, impossibili da prevenire stanti le caratteristiche costruttive dell’opera", informano ancora Renato Villalta, responsabile della Direzione Regolatoria, e Mauro Trevisan, direttore operativo di Hydrogea.

"L’innalzamento della torbidità, sentito il parere espresso dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, può compromettere le caratteristiche di potabilità dell’acqua erogata all’utenza e, pertanto, in presenza di detto fenomeno, si raccomanda di evitarne l’utilizzo per scopo potabile ed alimentare, rimanendo, tuttavia, possibile l’uso igienico-sanitario".

La criticità in atto è costantemente monitorata da Hydrogea spa e AsFo, al fine di poterne aggiornare l’evoluzione in relazione alle condizioni metereologiche. In ogni caso, Hydrogea sta provvedendo preventivamente a riattivare il servizio sostitutivo di acqua potabile tramite cisterne inox, dislocate nei punti già individuati durante la precedente emergenza".