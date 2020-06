Pedina e molesta una donna, arrestato nella notte

La scorsa notte, a Udine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa hanno arrestato un ragazzo di 24 anni residente a Tavagnacco, con precedenti di polizia. Poco prima, infatti, in via Tolmezzo, nel capoluogo friulano, nonostante l'ammonimento del Questore di Udine, per atti persecutori, si era comunque avvicinato a una donna di 30 anni dalla quale doveva stare lontano.

Le ha causato uno stato di disagio, pedinandola e molestandola. È stato arrestato e associato alla casa circondariale di Udine.