Pedone investito a Pordenone

Incidente, in tarda mattinata, intorno alle 13, in via Fonda a Pordenone, dove un pedone è stato investito da un'auto.

Sul posto la partenza del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Sacile, mentre i pompieri di Pordenone erano impegnati altrove. Nel violento impatto, la donna è rimasta parzialmente incastrato sotto l'auto. I Vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il mezzo con appositi cuscini; garantita la stabilità della vettura, è stato possibile l'intervento dei sanitari, che hanno prestato il soccorso necessario alla ferita. Sul posto anche la Polizia locale.