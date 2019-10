Pedone investito a Tarcento, indagato il conducente

La Procura della Repubblica di Udine ha disposto l’esame autoptico sulla salma di Angelo Fantelli, il 68enne di Tarcento investito da un’auto il 16 ottobre e morto il 24 ottobre, all’ospedale di Udine, dopo una settimana di agonia. Il Pm Annunziata Puglia aveva già aperto un procedimento penale per lesioni colpose stradali gravissime, iscrivendo nel registro degli indagati l’automobilista che ha travolto Fantelli: si tratta di un 52enne di Cassacco.

Ora il reato contestato è diventato omicidio stradale. L’incarico per gli accertamenti tecnici irripetibili è stato conferito lunedì 28 ottobre al medico legale Lorenzo Desinan, che subito dopo ha proceduto all’autopsia e avrà trenta giorni per depositare la sua perizia.

Il tragico sinistro è successo alle 20.45 in via Udine, a Tarcento, in prossimità dello svincolo verso Segnacco. Per cause al vaglio dei carabinieri di Cividale, che hanno effettuato i rilievi, l’automobilista, alla guida di una Ford Fiesta, ha investito il pedone che, a causa dell’impatto, ha riportato lesioni pesantissime, in particolare un grave trauma cranico. Giunto in condizioni molto critiche al Santa Maria della Misericordia, il pensionato era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva ma, nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo, era spirato una settimana dopo.

Questa mattina è giunto anche il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria e si sono potuti fissare i funerali, che saranno celebrati giovedì 31 ottobre, alle 11, nella chiesta San Leonardo Collalto, a Tarcento. La convivente della vittima, per fare luce sui fatti e per ottenere giustizia, si è affidata allo Studio 3A.