Un uomo di Paularo di 57 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri in via della Cooperativa, all'altezza del civico 3, a Tolmezzo. Erano da poco le passate alle 18.30 quando è scattato l'allarme; sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme all'ambulanza.

L'uomo è stato trasportato in ospedale, per fortuna con ferite non gravi. Illesa la conducente del mezzo, una Hyundai, che si è subito fermata per prestare soccorso.