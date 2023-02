Pedone investito a Trieste

Lungo via dell'Istria, a Trieste, questa mattina si è verificato l'investimento di un pedone da parte di un mezzo in transito. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Cattinara con ferite serie. Le cause sono in corso di accertamento.

Sempre in mattinata, ma lungo il raccordo autostradale Ra13, all'altezza di Opicina, in direzione Trieste, un uomo di circa 36 anni ha perso il controllo della vettura che stava conducendo che è uscita di strada. Nessun altro mezzo coinvolto; la macchina si è cappottata. È stato trasportato all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dello scenario, e la Polizia Stradale, per rilievi e viabilità.