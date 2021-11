Un pedone è stato investito questa mattina, intorno alle 10.30, in via Marco Volpe, a Udine, all'uscita del parcheggio Magrini. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza, insieme al personale della Polizia Locale del capoluogo friulano, per rilievi e accertamenti. Il pedone è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in gravi condizioni.