Incidente alle 9.30 di questa mattina in via Julia Augusta, ad Aquileia, dove un pedone è stato investito da un veicolo.

La persona travolta fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, il Nue 112 ha inviato l'elicottero sanitario che ha trasportato il ferito, in condizioni serie, al pronto soccorso di Cattinara per un serio trauma cranico commotivo. Rilievi e viabilità a carico dei carabinieri della Compagnia di Palmanova.