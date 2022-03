Pedone investito ad Azzano Decimo, è grave

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le undici a Cordenons all'intersezione tra via Maestra e via Cervel per un incidente che ha visto coinvolte due auto, una delle quali, in seguito all’impatto, si è rovesciata.

I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno collaborato con il personale sanitario per imbarellare una delle due persone coinvolte; ferita, è stata trasportata all'ospedale di Pordenone. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza lo scenario. Sul posto per tutti i rilievi la Polizia Locale di Cordenons.

Nel frattempo ad Azzano Decimo in via delle Rimembranze, un'auto ha investito un pedone; vista la gravità, la Sala Operativa Regionale ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento, che hanno supportato il personale sanitario nelle prime operazioni di soccorso. La persona ferita è stata elitrasportata in gravi condizioni all'Ospedale di Udine. Sul posto anche la Polizia Stradale e gli agenti della Polizia locale per i rilievi.