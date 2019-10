Pedone investito alle porte di Udine, è grave

Grave incidente alle porte di Udine, in viale Tricesimo, di fronte all'albergo Là Di Moret, all'altezza della rotonda. Erano circa le 20 quando è accaduto. Era buio, scarsa la visibilità, di conseguenza. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, una persona che stava attraversando la strada, utilizzando le strisce pedonali (almeno così risulterebbe al momento) è stata investita da una vettura. Nell'impatto è rovinata sull'asfalto restando ferita.

La persona alla guida della macchina si è fermata subito per prestare soccorso e chiamare aiuto, così come hanno fatto anche altre persone presenti sul luogo dell'incidente. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa.

Il personale sanitario ha soccorso la persona investita che è stata trasportata in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sarebbe in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico.