Pedone investito da un'auto vicino alle scuole

Poco prima delle 9, si è verificato un incidente con investimento di pedone: è successo vicino alla scuola dell'infanzia di Villa Primavera, nel comune di Campoformido. Per cause in corso di accertamento, una Citroen condotta da un uomo di 40 anni, residente a Campoformido, ha urtato il pedone, un uomo di 39 anni, che stava uscendo uscendo dalla via che conduce alla scuola dell'infanzia, lungo Strada delle Betulle.

Immediati i soccorsi da parte di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova che ha trasferito l'uomo, per ulteriori accertamenti, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per tutti i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli.