Pedone investito e ucciso a Monfalcone

Incidente mortale intorno alle 10 di questa mattina in via Matteotti a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia della Città dei Cantieri, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, insieme alla Polizia Locale a supporto, un uomo di 68 anni è stato investito da un mezzo ed è deceduto sul colpo.

Inutili, purtroppo, i tempestivi soccorsi prestati dal personale medico, inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. È stato allertato l'elicottero sanitario ed è stata inviata in codice rosso un'ambulanza. Purtroppo per il pensionato non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso.