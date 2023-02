Un 40enne, nel pomeriggio, è stato investito in centro a Trieste, in via Visinada. Mentre stava camminando, è stato travolto da una vettura.

Dopo la chiamata al 112, sul posto automedica e ambulanza, a sirene spiegate, dal momento che era stata segnalata una dinamica importante. Giunti sul posto, i sanitari hanno preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato all'ospedale di Cattinara con ferite serie.