Pedone investito in piazza a Basaldella

Mattinata difficile per la viabilità tra Basaldella e Villa Primavera, in comune di Campoformido. L'incidente più grave si è verificato questa mattina, verso le 9, in piazza a Basaldella. Un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, nei pressi della farmacia, luogo già teatro di diversi incidenti simili. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale, oltre al personale sanitario.

Traffico bloccato, quindi, per consentire i soccorsi nel cuore del paese, in un orario di punta, lungo piazza VI Novembre. Complice un secondo tamponamento, avvenuto in contemporanea a Villa primavera, nei pressi del ponte che collega con Pasian di Prato, anche su via Santa Caterina, il traffico in uscita e in entrata è rimasto bloccato in attesa dei soccorsi e dei rilievi.