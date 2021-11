Una donna è stata investita intorno alle 11 di questa mattina, in piazzale XXVI luglio, a Udine, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato di una Volante intervenuti subito sul posto dopo l'allarme.

La donna è stata urtata all'altezza del semaforo di viale Duodo. È stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores e portata al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe grave.