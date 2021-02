Incidente, oggi, a Udine in prossimità dell'intersezione con via Zoletti. Un autocarro in transito lungo via Aquileia e diretto in piazzale D'Annunzio, ha urtato un pedone.

Alla guida del mezzo un 51enne di Napoli, mentre la persone ferita è un uomo di anni 71 anni di Pradamano che è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi.