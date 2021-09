Pedone investito in via Roma, a Manzano

Una persona è stata investita, ieri sera in via Roma, a Manzano, travolta da una vettura Citroen condotta da una donna di Cividale del Friuli di 42 anni, che è rimasta illesa.

Il pedone, invece, un uomo di 63 anni, della zona, è stato trasportato all'ospedale di Udine, per accertamenti, con l'ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi dei Carabinieri.

Incidente nella tarda serata anche a Chiusaforte, all'altezza nella galleria Raccolana; si tratta di una caduta autonoma di una motociclista lungo la ex provinciale 76. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, sul posto la Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza che poi ha trasportato il centauro in ospedale; non è grave.