Pedone investito nella notte a Rivignano Teor

Investimento di un pedone intorno alle 20.30 di ieri a Rivignano Teor, in località Driolassa. Il conducente di una vettura ha avvertito un urto sulla carrozzeria. Spaventato, pensando di aver travolto una persona, si è fermato e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, e i Vigili del Fuoco che, con un faro, hanno illuminato la zona. Inizialmente pareva non esserci nessuno.

Le ricerche sono proseguite per diverso tempo. Inizialmente si pensava si trattasse dell'investimento di un animale selvatico, poi fuggito ferito. In realtà, in un secondo momento, è stato scoperto, a terra, il corpo di un cittadino romeno senza coscienza. Per fortuna quest'ultimo non è rimasto ferito in maniera grave.

Pare avesse abusato di sostanze alcoliche; in quel momento camminava lungo la strada che non ha illuminazione pubblica. E' stato eseguito anche il test dell'alcol sul conducente della vettura che è risultato negativo. Sul posto, per tutte queste operazioni di accertamento, sono intervenuti i Carabinieri.