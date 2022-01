Pedone investito sul cavalcavia tra Porpetto e Castello

Un uomo che risiede nella zona di Porpetto è rimasto ferito, nel pomeriggio di ieri, a seguito di un incidente che si è verificato sul cavalcavia autostradale che collega il centro di Porpetto con la frazione di Castello.

Per cause al vaglio della Polizia locale di San Giorgio di Nogaro, intervenuta per rilievi, accertamenti e viabilità, l'uomo è stato urtato da una vettura in transito ed è rovinato sull'asfalto. Nonostante l'impatto con l'auto e con l'asfalto, il pedone è riuscito ad alzarsi autonomamente.

Subito soccorso, in prima battuta, dal conducente della vettura (che è rimasto illeso), è stato poi assistito dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.