Pena estinta per Luigi Bergamin, che ideò il delitto Santoro

Pena prescritta per Luigi Bergamin, l'ex terrorista dei Pac costituitosi in Francia a fine aprile. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Milano, dichiarando estinta la pena per prescrizione, accogliendo il ricorso presentato dal difensore Giovanni Ceola.



L'ex Pac doveva scontare una pena di 16 anni e 11 mesi per l'omicidio dell'agente della Digos di Milano Andrea Campagna, assassinato nel 1979. Bergamin è anche considerato l'ideologo del delitto del maresciallo Antonio Santoro, ucciso a Udine nel 1978 da Cesare Battisti.