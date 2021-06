Pensava di vendere un immobile, gli sfilano 7mila euro

Con la scusa di acquistare un immobile, avevano contattato un 75enne di Mossa, ma poi uno di loro gli aveva sottratto 7mila euro: due uomini sono stati condannati a due anni e un mese di reclusione ciascuno per truffa. E’ la pena comminata dal giudice monocratico Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine a un 67enne di Tavagnacco e a un 27enne di Manzano. I due erano stati accusati di furto, reato poi riqualificato in truffa. Assolta per non aver commesso il fatto, invece, una terza persona.

I fatti contestati risalgono al gennaio 2019, quando il 67enne aveva contattato la persona offesa per l’acquisto di un compendio immobiliare a Gorizia. Il venditore incontrò poi a Pradamano i due condannati, concordando il prezzo in 600mila euro, mentre in un secondo e in un terzo incontro furono definiti i dettagli e consegnata copia del contratto preliminare della compravendita.

In quest’ultima occasione, però, il 27enne chiese al venditore il favore di cambiargli 10mila euro. L’ultimo incontro avvenne a febbraio nell’abitazione del manzanese, dove il malcapitato gli consegnò 7mila euro in biglietti da 50 e 100 euro. A quel punto, il padrone di casa, presi i contanti, si era dileguato con un pretesto per non fare più ritorno.

Il difensore del 67enne, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso. “Sono convinto – spiega il legale - dell’innocenza del mio assistito, che contattò il venditore in due occasioni, una telefonata e una cena, per parlare dell’acquisto, senza poi prendere parte alle vicende successive”.

Anche il difensore del 27enne, l’avvocato Domenico Servillo del Foro di Brescia, si è riservato di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni.