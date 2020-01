Pensionata perde il controllo della sua Opel Agila e sbatte contro le rocce. È successo intorno alle 11.30 sulla statale 14 in località San Giovanni di Duino. Illesa la 73enne alla guida che è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Monfalcone. Sul posto per i rilievi e la viabilità una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Duino. Disagi per il traffico sull’asse viario.