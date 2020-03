Pensionato contro un palo a Oleis di Manzano

Un uomo di 81 anni di Manzano è finito in ospedale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, a seguito di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 16.20, in via Vittorio Veneto, nella frazione di Oleis.

Si tratta di una fuoriuscita autonoma causata con ogni probabilità da un malore occorso improvvisamente al pensionato.

Perso il controllo del mezzo, è finito contro un palo ma è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza medicalizzata che ha trasportato l'anziano all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, da Udine, per la messa in sicurezza del mezzo e affettivo supporto del personale sanitario. Per tutti i rilievi la polizia locale dell'Uti Natisone.