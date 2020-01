Pensionato si rovescia con il trattore

Un 66enne di Meduno è rimasto schiacciato dal suo trattore in un incidente avvenuto oggi alle 14, lungo la via poderale che da Via Ponte Maraldi conduce al greto del fiume Meduna. L'uomo nell'affrontare una curva in salita, per cause in corso di accertamento da parte dei militari della locale stazione carabinieri, è finito nella scarpata, procurandosi numerosi traumi. Recuperato, in stato confusionale, il 66enne – che non è in pericolo di vita - è stato soccorso dal personale del Suem ed elitrasportato all'ospedale Udine.

Il veicolo, rotolando più volte nel dirupo, ha subito danni ingenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Maniago.