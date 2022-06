Pentecoste a Lignano, 28 multe per ubriachezza e quattro denunce

Tempo di bilanci per il fine settimana di Pentecoste che, dopo due anni di stop causa pandemia, ha rivisto una Lignano Sabbiadoro letteralmente ‘invasa’ da migliaia di giovanissimi turisti austriaci e tedeschi. In vista dell’atteso flusso di turisti (complice anche il ponte del 2 giugno), la Questura di Udine aveva disposto mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica per prevenire reati, turbative dell'ordine pubblico, offese al decoro urbano e qualsiasi altro illecito.

La task force ha visto impiegato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Lignano, coadiuvata da agenti altoatesini che parlano tedesco, e della Capitaneria di porto, con l’ausilio prezioso anche di due agenti della Polizia austriaca.

L’attenzione degli uomini in campo ha evitato problemi di ordine pubblico e il verificarsi di danneggiamenti e deturpamenti. Complessivamente, sono state 28 le persone sanzionate per ubriachezza molesta, 24 delle quali di cittadinanza austriaca.

Quattro, invece, le persone denunciate: un cittadino austriaco e uno italiano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, un cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, un altro cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose (ubriaco, lanciava ai clienti di un bar cubetti di ghiaccio, salvo poi scappare una volta individuato da due poliziotti, che lo hanno bloccato dopo una corsa).

Apprezzabile la collaborazione dei gestori di bar e ristoranti, che hanno rispettato gli orari e le prescrizioni stabilite tramite l’ordinanza del Sindaco (tra le quali il divieto di somministrazione e vendita per asporto in vetro o lattina, l’obbligo di dotarsi di addetti alla sicurezza e quello di pulire le zone prospicienti i propri locali al termine della serata).