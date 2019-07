Pentola dimenticata sul fuoco, esplode la bombola Gpl

Intorno alle 13, a Sacile, è scattato l’allarme per un incendio in corso in una baracca in via Borgo Schiavoi. A chiamare il 112 è stato un passante che ha notato le fiamme. Sul posto sono intervenute la prima partenza e l'autobotte dei Vigili del Fuoco di Pordenone. All’interno della struttura c’era un piano cottura a gas: l'innesco del rogo è stato causato da una pentola di olio dimenticata sul fuoco.

Poco prima dell'arrivo delle squadre dei pompieri, la bombola di Gpl che alimentava i fornelli è esplosa, distruggendo parzialmente la baracca, ma fortunatamente senza arrecare danni alle persone.