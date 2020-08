Nella tarda serata di ieri, intorno alle 21, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con un’auto pompa serbatoio/Aps e un’autobotte, per un incendio causato da una pentola incustodita all'interno di una casetta, in via Cesare Rossi a Trieste.

Giunti sul posto, con l'ausilio degli autorespiratori hanno provveduto a mettere in sicurezza la cucina. Sul posto anche il personale sanitario; nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.