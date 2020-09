Per evitare un animale, si schianta contro un palo

Finisce fuori strada per evitare un animale sulla corsia di marcia, sbucato improvvisamente da un campo. È successo a Villa Santina, in località Casolari Vinadia, lungo la statale 52.

Coinvolta nell'incidente una donna che era alla guida della sua Renault. Ha sterzato sulla destra ed è andata a schiantarsi prima con un cartello pubblicitario, abbattendolo, per poi finire la sua corsa in un fossato a bordo strada.

Per fortuna non è rimasta ferita. Danni ingenti, invece, alla vettura. Disagi al traffico per le operazioni di recupero del mezzo. Per accertamenti e viabilità i Carabinieri della Stazione di Villa Santina.