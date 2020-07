Per l'autopsia il piccolo Stefano non è salito in piedi sul pozzo

Si è svolta lunedì l'autopsia sul corpo del piccolo Stefano, il 13enne morto a Gorizia dopo un volo di 30 metri in un pozzo, mentre stava partecipando a una caccia al tesoro all'interno del parco di Palazzo Coronini Cronberg.

L'esame autoptico, eseguito dall'anatomopatologo Carlo Moreschi, confermerebbe che il decesso sia dovuto ai traumi subiti dal bambino, precipitato per circa 30 metri dentro il pozzo. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il piccolo fosse in ginocchio, rivolto verso l'apertura del pozzo, nel momento in cui la struttura di copertura ha ceduto. Il corpo, quindi, sarebbe caduto rivolto in avanti e la vittima non sarebbe salita in piedi sulla struttura. I risultati dell'esame saranno disponibili entro 60 giorni, ma nel frattempo il magistrato ha dato il nulla osta per i funerali della giovane vittima.

L'ultimo saluto al piccolo Stefano si terrà probabilmente giovedì pomeriggio, all'aperto, per consentire la più ampia partecipazione possibile nel rispetto delle norme anti-Covid. In tanti, infatti, desiderano partecipare alle esequie per testimoniare la propria vicinanza alla famiglia.

Sul fronte delle indagini, sarà ascoltato dalla Procura della Repubblica di Gorizia l'unico testimone della tragedia, un bambino che stava giocando con Stefano. Il Procuratore facente funzioni, la dottoressa Laura Collini, ha annunciato che la decisione sarà notificata nei prossimi giorni alle parti offese e ai 14 indagati, ovvero i vertici e il direttivo della Fondazione e gli animatori e responsabili del Centro estivo. L'incidente probatorio, nell'area della tragedia, consentirà di fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente mortale.

Nel frattempo, si attende anche un altro esame fondamentale per chiarire quanto accaduto, ovvero la perizia sulla copertura del pozzo. Si attende l'affidamento dell'incarico a un tecnico, per fare piena chiarezza su cosa non abbia funzionato a dovere.