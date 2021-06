I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 8, in piazza Colonna per recuperare Leone, un micetto di pochi mesi che ieri sera, probabilmente per proteggersi dal temporale, si era rintanato nel vano motore della vettura del suo proprietario e non riusciva più a uscire.

I pompieri hanno prima sollevato l’auto con i cuscini pneumatici, riuscendo a smontare la ruota e il parafango per poi accedere al nascondiglio e recuperare, sano e salvo, il gattino.