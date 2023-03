Per un boccone di traverso un trentenne triestino ha rischiato di soffocare

Un boccone di traverso ha messo in pericolo la vita di un trentenne di Trieste. A dare l'allarme, un amico che si trovava in quel momento con lui.

Chiamata la Sores, gli infermieri hanno dato indicazioni al telefono sulle manovre da eseguire, per liberara le vie aere. Sul posto è comunque arrivato l'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza. Non è stato necessrio trasportare l'uomo in ospedale.