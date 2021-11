Percepisce per anni la pensione sociale senza titolo

La Squadra Mobile e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Udine hanno denunciato una 77enne argentina, regolarmente residente in Friuli. La donna, in Italia da molti anni, è titolare di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Dalle verifiche sulla domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno è emerso che la donna, da giugno 2011, era titolare di una pensione sociale, percepita indebitamente perché non era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, contrariamente a quanto dichiarato.

L'Inps, in seguito alla segnalazione della Questura, ha interrotto il pagamento, determinando in 55mila euro circa i compensi percepiti senza titolo.