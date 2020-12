Perde aderenza in curva e si cappotta

Fuoriuscita autonoma nella prima serata. Un'automobile che procedeva in direzione Udine-Tarvisio, all'altezza di Villanova di Chiusaforte, in corrispondenza di una curva, ha perso aderenza, invadendo prima la corsia opposta e poi capovolgendosi.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli a supporto del personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e per la messa in sicurezza del mezzo incidentato. Il conducente è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato diversi traumi ma non è grave. È stato impiegato l'elicottero per la celerità nel trasporto.

L'uomo è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. I Carabinieri della stazione di Moggio Udinese ha eseguito i rilievi, gli accertamenti e hanno curato la viabilità.