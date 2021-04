Perde i sensi, malore fatale sul bus

Intervento dei sanitari a Trieste. L'equipaggio di un'automedica è stato inviato a sirene spiegate in via Tor San Pietro, nel pomeriggio di ieri, dove era stata segnalata (con una chiamata al 112) una persona svenuta all'interno di un mezzo pubblico.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del personale dell'autobus e del personale medico, per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non decretarne il decesso, causato da un malore fatale. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali, dopo il nulla osta rilasciato da parte del pm di turno della Procura della Repubblica di Trieste.