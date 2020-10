Perde il controllo del furgoncino, 29enne in fin di vita

Versa in gravissime condizioni un ragazzo di 29 anni della zona del Tarcentino che, questa mattina, intorno alle 5, mentre stava transitando lungo la regionale 464, arteria che da Tarcento a porta a Lusevera, ha perso il controllo del piccolo furgone che stava guidando ed è andato a finire contro il guard-rail. L'impatto è stato molto forte e l'uomo ha riportato gravi lesioni.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e ai Carabinieri della Compagnia di Cividale. L'uomo era incastrato all'interno dell'abitacolo.

I pompieri lo hanno liberato e quindi lo hanno affidato alle cure mediche dei sanitari. Quindi la corsa in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove il ragazzo si trova ricoverato in gravi condizioni. È in pericolo di vita.

Il mezzo incidentato è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco che hanno poi provveduto anche alla messa in sicurezza della carreggiata. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.