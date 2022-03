Incidente, poco dopo le 12.30, lungo Strada Nuova per Opicina, all’incrocio con via Commerciale. Un furgone, per cause da accertare, è andato a sbattere contro le colonnette di delimitazione della carreggiata.

Il conducente, incastrato nell’abitacolo, è stato estratto e preso in carico dal personale sanitario e poi trasportato in ospedale per le cure del caso. I Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area.