Perde il controllo del mezzo e finisce contro un palo di cemento

Questa mattina, intorno alle 7, si è verificato un incidente in comune di Cormons, lungo la regionale 356, poco prima della rotonda. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Gradisca d'Isonzo, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo di cemento dell'illuminazione. Nell'impatto, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite, ma è stato comunque medicato sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Danni all'auto e, in particolare, al palo di cemento che, pericolante, sarà messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, intervenuti sul posto per evitare che lo stesso palo cada sulla carreggiata e insieme a esso anche i cavi che sostiene.