Grave incidente, oggi, a Udine, poco dopo le 13. Un 32enne di Pordenone, mentre viaggiava lungo la pista ciclabile in sella a un mezzo a due ruote elettrico, lungo via Cosattini, proveniente da largo dei Pecile e diretto verso via Mantica, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale di Udine. Il 32enne, ferito, è stato ricoverato all'ospedale di Udine in prognosi riservata.