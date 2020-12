Perde il controllo del veicolo ed esce di strada

Incidente, intorno alle 18, sulla strada che porta da Sales a Samatorza, nel comune di Sgonico. Per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, una 65enne del posto ha perso il controllo della sua Renault Kangoo, finendo la sua corsa nella boscaglia dopo aver urtato un palo Telecom.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina che ha messo in sicurezza il palo.

La donna ha riportato contusioni al torace; è stata trasportata all'ospedale di Cattinara per le cure del caso.