Perde il controllo dell’auto e finisce contro due case

Perde il controllo dell’auto, una Skoda Fabia, e finisce contro due abitazioni. Momenti di paura, ieri sera, in via Villanova, a Pasiano di Pordenone per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due persone. Entrambe, ferite, sono state trasportate all’ospedale di Pordenone; le loro condizioni sono serie.

Alla guida c’era un cittadino bosniaco di 19 anni, mentre sul sedile del passeggero un amico di 17. Per cause al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile di Sacile, l’auto ha sbandato finendo contro due case: danneggiati il pilastro della recinzione di una e il muro esterno dell’altra.

Sul posto, oltre a personale sanitario, anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e lo scenario del sinistro.