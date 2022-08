Perde il controllo dell’auto, che si rovescia in un cortile

Incidente, poco prima delle 10.30, in viale Tita Marzuttini, a Udine. Per cause al vaglio della Polizia locale, un’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa ribaltata sulla fiancata all’interno del giardino di un’abitazione.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Udine e il personale del 118, che hanno provveduto a estrarre dall'abitacolo il conducente, che è stato poi preso in carico dai sanitari. I pompieri hanno terminato l'intervento con la messa in sicurezza della vettura incidentata e dell'area del sinistro, che non ha coinvolto altre persone.