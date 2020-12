Perde il controllo dell'auto, 19enne si cappotta

Incidente poco dopo le 16.30 sulla strada regionale 59 "di Brazzacco", nel comune di Pagnacco. Da quanto si è potuto apprendere finora, il giovane conducente, un ragazzo di 19 anni di Martignacco, ha perso il controllo della vettura ed è uscito dalla sede stradale, andando a impattare parzialmente contro un altro mezzo.

Dopo questo scontro, l'auto si è cappottata sulla vicina pista ciclabile dove, in quel momento, fortunatamente, non c'erano persone che passeggiavano o biciclette in transito. Il veicolo procedeva da Moruzzo verso Colugna e l'incidente si è verificato all'altezza della fabbrica Ime. Il 19enne è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo ma poco dopo è crollato al suolo. A prestargli i primi soccorsi sono stati i passanti e gli stessi dipendenti della fabbrica Ime. Sono loro che hanno chiamato il 112.

A quel punto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e anche un'automedica. Sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Pagnacco per i rilievi e gli accertamenti. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Martignacco, a supporto, per la viabilità. Per la messa in sicurezza della vettura cappottata e per la messa in sicurezza della sede stradale, la prima partenza dei Vigili del Fuoco del comando di Udine.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È possibile che l'incidente sia stato con-causato anche dal maltempo.