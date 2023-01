Un 70enne è rimasto ferito questo pomeriggio a Braulins di Trasaghis. Per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della vettura lungo l'ex strada provinciale 36. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112: sul posto forze dell'ordine, Vigili del fuoco e un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli che ha preso in carico il conducente, poi trasportato all'ospedale di Tolmezzo per le cure del caso.